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    «Ростов» и «Зенит» поделили очки в матче РПЛ

    «Ростов» — «Зенит»: счет матча 0:0

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    «Ростов» и «Зенит» сыграли вничью (0:0) в матче 23-го тура российской Премьер-лиги.

    «Ростов» — «Зенит»
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    «Ростов» — «Зенит»

    Хозяева заработал три желтые карточки за весь матч, «Зенит» получил один горчичник. «Ростов» нанес 4 удара в створ ворот, а гости совершили один удар.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — Зенит 0:0
    Ростов: Сергей Песьяков, Александр Сильянов, Максим Осипенко, Виктор Мелёхин, Кирилл Щетинин, Данил Глебов, Алексей Миронов, Андрей Лангович, Роман Тугарев, Николай Комличенко, Хорен Робертович Байрамян Зенит: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Роберт Ренан, Дуглас Сантос, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Малком, Матео Кассьерра, Андрей Мостовой Предупреждения: Клаудиньо (32'), Алексей Миронов (38'), Александр Сильянов (41'), Иван Комаров (74')

    После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 55-ю очками в активе. «Ростов» располагается на 2-й позиции (46).

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