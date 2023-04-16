«Ростов» — «Зенит»: счет матча 0:0

сыграли вничью (0:0) в матче 23-го тура российской Премьер-лиги.

Хозяева заработал три желтые карточки за весь матч, «Зенит» получил один горчичник. «Ростов» нанес 4 удара в створ ворот, а гости совершили один удар.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ростов — Зенит 0:0 Ростов: Сергей Песьяков, Александр Сильянов, Максим Осипенко, Виктор Мелёхин, Кирилл Щетинин, Данил Глебов, Алексей Миронов, Андрей Лангович, Роман Тугарев, Николай Комличенко, Хорен Робертович Байрамян Зенит: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Роберт Ренан, Дуглас Сантос, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Малком, Матео Кассьерра, Андрей Мостовой Предупреждения: Клаудиньо (32'), Алексей Миронов (38'), Александр Сильянов (41'), Иван Комаров (74')

После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 55-ю очками в активе. «Ростов» располагается на 2-й позиции (46).