Непомнящий считает Дзюбу лучшим центральным нападающим в РПЛ

Известный российский тренероценил игру нападающегов нынешнем сезоне.

«То, что Артем Дзюба — один из лидеров сегодняшнего "Локомотива" — однозначно. Не думаю, что он озабочен получением капитанской повязки, но все может быть.

По крайней мере, он полностью подходит на роль капитана. Он ведь и без повязки главный в раздевалке и на поле. За небольшой промежуток забил уже шесть мячей, сегодня сделал три голевые передачи, очень хорошо двигался на синтетическом газоне, будто молодой.

Не могу сказать, что я восхищен его игрой, но могу отметить, что на данный момент он лучший центральный нападающий в российском чемпионате», — приводит слова Непомнящего RT.

Напомним, что Дзюба пополнил состав «Локомотива» в начале 2023 года. В нынешнем сезоне форвард сыграл 6 матчей в РПЛ, забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи.