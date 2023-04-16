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    Аршавин: «Спартак» не оставил целостного впечатления в матче с «Торпедо»

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    Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал победу «Спартака» над «Торпедо» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Целостного впечатления "Спартак" не оставил. Первый тайм ассоциируется только с пенальти, во втором напряжения не было, все катилось к обычной победе фаворита над аутсайдером, но в концовке "Торпедо" могло даже спастись, если бы они были более удачливыми.

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    • По таблице сейчас "Торпедо", может, и стало ближе к сохранению прописки, но по сути нет, игра это и подтвердила. Они выглядят не так безнадежно, как в первой части чемпионата, но я не понимаю, что должно произойти, чтобы они остались в РПЛ в следующем сезоне. "Торпедо" находится там, где и должно быть.

    После паузы мы все думали, что "Спартак" побежит и будет "Зениту" конкуренцию составлять, а они только "Ростов" догнали», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

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