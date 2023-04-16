Аршавин: «Спартак» не оставил целостного впечатления в матче с «Торпедо»

Бывший капитан сборной Россиипрокомментировал победунад(2:1) в 23-м туре РПЛ.

«Целостного впечатления "Спартак" не оставил. Первый тайм ассоциируется только с пенальти, во втором напряжения не было, все катилось к обычной победе фаворита над аутсайдером, но в концовке "Торпедо" могло даже спастись, если бы они были более удачливыми.

По таблице сейчас "Торпедо", может, и стало ближе к сохранению прописки, но по сути нет, игра это и подтвердила. Они выглядят не так безнадежно, как в первой части чемпионата, но я не понимаю, что должно произойти, чтобы они остались в РПЛ в следующем сезоне. "Торпедо" находится там, где и должно быть.

После паузы мы все думали, что "Спартак" побежит и будет "Зениту" конкуренцию составлять, а они только "Ростов" догнали», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».