Вратарь «Сочи» Адамов: Уход Бердыева — большая неожиданность для меня

Вратарь «Сочи»признался, что его удивил уходс поста главного тренера команды.

«Для меня лично это была большая неожиданность. Понятное дело, что результаты были не очень, но я надеялся, что постепенно мы будем развиваться и добиваться положительных результатов.

Как мы видим, не все бывает так, как мы хотим. В принципе, в футболе часто бывает такое, что тренеры уходят, поэтому всегда обидно расставаться, но будем двигаться дальше и стараться исправлять ситуацию.

Разговор с Хохловым? С Дмитрием Валерьевичем лично не общался. Был просто общий сбор с командой, где его представили уже в качестве исполняющего обязанности главного тренера», — приводит слова Адамова пресс-служба «Сочи».

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 22 туров.