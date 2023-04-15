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    Вратарь «Сочи» Адамов: Уход Бердыева — большая неожиданность для меня

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    Вратарь «Сочи» Денис Адамов признался, что его удивил уход Курбана Бердыева с поста главного тренера команды.

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    «Для меня лично это была большая неожиданность. Понятное дело, что результаты были не очень, но я надеялся, что постепенно мы будем развиваться и добиваться положительных результатов.

    Как мы видим, не все бывает так, как мы хотим. В принципе, в футболе часто бывает такое, что тренеры уходят, поэтому всегда обидно расставаться, но будем двигаться дальше и стараться исправлять ситуацию.

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