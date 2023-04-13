Уткин: Сложно ожидать от Бердыева основательного и резкого результата

Известный журналистпрокомментировал новость об уходес поста главного тренера

«Это отъезд, похожий на бегство. Почему это произошло — сложно сказать. Он провёл в качестве главного тренера "Сочи" всего пять матчей, они были с переменным успехом.

Наверное, трудно ожидать от такого тренера, как Бердыев, системного, основательного и резкого результата. Но, так или иначе, в чём можно разочароваться за пять недель?

Нужно ещё вспомнить, что до "Сочи" Курбан Бекиевич работал с футбольным клубом "Трактор" из Ирана. В общем, трактор — это не тот транспорт, на котором в город Сочи въезжают триумфально», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, что в апреле 2023 года Бердыев покинул «Сочи». Исполняющим обязанности главного тренера команды является Дмитрий Хохлов.

Сочинская команда занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 31-м баллом в активе.