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    Уткин: Сложно ожидать от Бердыева основательного и резкого результата

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    Известный журналист Василий Уткин прокомментировал новость об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

    Курбан Бердыев
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    Курбан Бердыев

    «Это отъезд, похожий на бегство. Почему это произошло — сложно сказать. Он провёл в качестве главного тренера "Сочи" всего пять матчей, они были с переменным успехом.

    Наверное, трудно ожидать от такого тренера, как Бердыев, системного, основательного и резкого результата. Но, так или иначе, в чём можно разочароваться за пять недель?

    Нужно ещё вспомнить, что до "Сочи" Курбан Бекиевич работал с футбольным клубом "Трактор" из Ирана. В общем, трактор — это не тот транспорт, на котором в город Сочи въезжают триумфально», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

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    • Напомним, что в апреле 2023 года Бердыев покинул «Сочи». Исполняющим обязанности главного тренера команды является Дмитрий Хохлов.

    Сочинская команда занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 31-м баллом в активе.

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