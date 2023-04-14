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    Дубль Ляказетта принес «Лиону» победу над «Тулузой»

    «Тулуза» — «Лион»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Лион Тулуза
    В матче 31-го тура французской Лиги 1 «Тулуза» в родных стенах уступила «Лиону» со счетом 1:2.

    Александр Ляказетт
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    Александр Ляказетт

    На дубль Александра Ляказетта хозяева ответили точным ударом Закарии Абухляля.

    Отметим, что «Лион» вырвал победу уже на 88-й минуте поединка.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Тулуза — Лион 1:2
    Голы: 0:1 Александр Ляказетт (пенальти) (34'), 1:1 Закария Абухляль (37'), 1:2 Логан Кошта (автогол) (88') Тулуза: Максим Дюпе, Уоррен Каманзи, Антони Руо, Логан Кошта, Габриэль Суасо, Стейн Спирингс, Бранко ван ден Бомен, Закария Абухляль (Адо Онаиву, 68'), Денис Генро (Венсан Сьерро, 76'), Фарес Шаиби (Велько Бирманчевич, 82'), Тёйс Даллинга Лион: Райан Шерки, Александр Ляказетт, Jefferson Ruan Pereira dos Santos, Максанс Какере (Уссем Ауа, 81'), Корентин Толиссо, Йоанн Лепенан (Тьяго Мендес, 81'), Henrique Silva, Кастелло Люкеба, Деян Ловрен, Саэль Кумбеди (Синали Дьоманде, 63'), Антони Лопеш Предупреждения: Jeffinho (15'), Саэль Кумбеди (25'), Габриэль Суасо (54'), Александр Ляказетт (87'), Тьяго Мендес (90 + 2')

    Календарь и таблица Лиги 1

    Благодаря этому триумфу «Лион» набрал 50 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. У «Тулузы» осталось 38 пунктов и 12-я строчка.

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