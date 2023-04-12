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    Назначены арбитры на предстоящие матчи Кубка России

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    Стали известны имена арбитров, которые будут работать на матча Кубка России 19 апреля.

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    Путь РПЛ. Финал. 1-й матч. 19 апреля (среда)
    • ЦСКА — «Урал»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Евгений Турбин; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Игорь Синер; комиссар — Иван Цитович.

    Путь регионов. 1/2 финала. 2-й этап. 19 апреля (среда)
    • «Акрон» — «Спартак»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Эдуард Малый; комиссар — Владимир Карпович.
    • «Краснодар» — «Крылья Советов»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Артур Федоров; VAR — Сергей Карасев; AVAR — Адлан Хатуев; инспектор — Сергей Лапочкин; комиссар — Александр Шанин.
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