Назначены арбитры на предстоящие матчи Кубка России

Путь РПЛ. Финал. 1-й матч. 19 апреля (среда)
- ЦСКА — «Урал»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Евгений Турбин; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Игорь Синер; комиссар — Иван Цитович.
Путь регионов. 1/2 финала. 2-й этап. 19 апреля (среда)
- «Акрон» — «Спартак»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Эдуард Малый; комиссар — Владимир Карпович.
- «Краснодар» — «Крылья Советов»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Артур Федоров; VAR — Сергей Карасев; AVAR — Адлан Хатуев; инспектор — Сергей Лапочкин; комиссар — Александр Шанин.