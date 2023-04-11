«Манчестер Сити» — «Бавария»: счет матча 3:0, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
«Горожане» открыли счет в первом тайме, когда потрясающим дальним ударом Родри забил в дальнюю «девятку» ворот Яна Зоммера.
В тайме втором хозяева поднажали и забили еще два. Сначала Бернарду Силва точно пробил головой после наброса Эрлинга Холанна, а затем сам Холанн отметился после скидки Джона Стоунза.
Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала
Манчестер Сити — Бавария 3:0
Голы: 2:0 Бернарду Силва (70'), 3:0 Эрлинг Холанд (77') Манчестер Сити: Эдерсон, Мануэль Аканджи, Рубен Диаш, Натан Аке, Джон Стоунс, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Кевин Де Брёйне (Хулиан Альварес, 68'), Илкай Гюндоган, Джек Грилиш, Эрлинг Холанд Бавария: Серж Гнабри (Томас Мюллер, 80'), Лерой Зане, Джамал Мусиала (Садио Мане, 69'), Кингсли Коман, Йозуа Киммих, Леон Горецка, Альфонсо Дэвис (Жоау Канселу, 80'), Маттейс де Лигт, Деотшанкюль Юпамекано, Бенжамен Павар, Ян Зоммер Предупреждения: Альфонсо Дэвис (49'), Бенжамен Павар (88')
Ответная игра состоится 19 апреля в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».