Арбитр Федотов: До сих пор непонятно, почему Иванов назначил пенальти в ворота «Динамо»

Бывший реферипрокомментировал спорные моменты в недавнем матче между(3:3).

«Если брать всю игру, то до 84-й минуты Иванов шел на оценку 8,5. Плюс еще получил бы сверху за дерби — было бы 8,6.

Начнем с момента на 42-й минуте. Игрок "Динамо", пытаясь сдержать Соболева, положил ему руки на плечо. Соболев вместо того, чтобы продолжать движение, просто картинно упал. Это симуляция. Иванов разобрался в этом сложном эпизоде и продолжил игру.

На 49-й минуте мяч попал в руку игроку "Динамо". Она находилась в естественном положении и не увеличивала площадь тела, движения к мячу не было. Правильное решение — продолжить игру.

Теперь про момент на 84-й минуте. Как Иванов разобрался с Соболевым, так почему-то не разобрался с Зобниным. Находясь в рекомендованной позиции, арбитр смотрел на группу игроков, и футболисты "Спартака" и "Динамо" перекрывали Зобнина.

Иванов назначил 11-метровый удар, который не понял никто — ни игроки "Спартака", которые начали идти к центру поля, ни футболисты "Динамо", ни я. Иванов не мог видеть саму борьбу с участием Зобнина. Почему он назначил пенальти — вопрос.

Безбородов позвал Иванова к монитору и показал нормальный ракурс, где видно, что Зобнин не пытался двигаться вперед и просто упал. И арбитр почему-то оставил первоначальное решение в силе. До сих пор многим непонятно почему», — приводит слова Федотова «Чемпионат».