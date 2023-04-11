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    Арбитр Федотов: До сих пор непонятно, почему Иванов назначил пенальти в ворота «Динамо»

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    Бывший рефери Игорь Федотов прокомментировал спорные моменты в недавнем матче между «Спартаком» и «Динамо» (3:3).

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    «Если брать всю игру, то до 84-й минуты Иванов шел на оценку 8,5. Плюс еще получил бы сверху за дерби — было бы 8,6.

    Начнем с момента на 42-й минуте. Игрок "Динамо", пытаясь сдержать Соболева, положил ему руки на плечо. Соболев вместо того, чтобы продолжать движение, просто картинно упал. Это симуляция. Иванов разобрался в этом сложном эпизоде и продолжил игру.

    На 49-й минуте мяч попал в руку игроку "Динамо". Она находилась в естественном положении и не увеличивала площадь тела, движения к мячу не было. Правильное решение — продолжить игру.

    Теперь про момент на 84-й минуте. Как Иванов разобрался с Соболевым, так почему-то не разобрался с Зобниным. Находясь в рекомендованной позиции, арбитр смотрел на группу игроков, и футболисты "Спартака" и "Динамо" перекрывали Зобнина.

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    • Иванов назначил 11-метровый удар, который не понял никто — ни игроки "Спартака", которые начали идти к центру поля, ни футболисты "Динамо", ни я. Иванов не мог видеть саму борьбу с участием Зобнина. Почему он назначил пенальти — вопрос.

    Безбородов позвал Иванова к монитору и показал нормальный ракурс, где видно, что Зобнин не пытался двигаться вперед и просто упал. И арбитр почему-то оставил первоначальное решение в силе. До сих пор многим непонятно почему», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

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