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    Кержаков: Я точно пока не готов тренировать в высших дивизионах топ-лиг

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    Бывший тренер «Пари НН» Александр Кержаков рассказал, почему решил рассылать свое резюме в европейские клубы.

    Александр Кержаков
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    Александр Кержаков

    «На Sports.ru прочитал текст о 30-летнем тренере "Реймса" Вилле Стилле. Он рассылал резюме в бельгийские клубы. Мне понравилась идея, решил: "Почему бы и нет?"

    Открывал таблицы вторых-третьих лиг чемпионатов Испании, Португалии, Нидерландов, Бельгии, Швейцарии и Греции. Дальше смотрел результаты последних пяти-шести матчей — у кого все плохо.

    Конечно, в основном это были клубы из нижней половины таблицы. Дальше искал контакты этих клубов: чьи находил, туда и отправлял. После видео Нобеля писали знакомые ребята: аналитики, тренеры по физподготовке. Говорили, что они делали так же.

  • Кержаков рассказал, как рассылал по email резюме европейским клубам
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    • Что входило в резюме? Ознакомительное CV, в котором перечислил клубы, за которые играл и которые тренировал. Ответили только из "Вадуца". Сказали, что сейчас они не рассматривают смену тренера.

    Я точно пока не готов тренировать в высших дивизионах топ-лиг. Мне нужен опыт, его можно получить и в первой-второй лиге. Например, Сегунда — отличная лига, которая, как мне кажется, вполне может бороться с нынешней РПЛ. Да, рассматривал и страны попроще, но это же все равно работа и опыт», — сказал Кержаков в интервью Sports.ru.

    Напомним, в начале апреля Кержаков покинул пост главного тренера кипрской «Кармиотиссы».

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