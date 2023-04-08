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    Кержаков рассказал, как рассылал по email резюме европейским клубам

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    Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков рассказал, как пытался найти работу в Европе.

    Александр Кержаков
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    Александр Кержаков

    «Какая была в доступе информация от разных клубов в разных странах — я собирал. В первую очередь это email, куда можно отправить письмо.

    Если я вижу имя-фамилию спортивного директора, генерального директора, отправляю на его имя.

    Пытался через агента делать, результатов не было.

    Выбрал самостоятельный путь. Я этого не чураюсь — просто хочу работать, быть в футболе, развиваться, учиться, выигрывать.

    Один раз ответили из 30. Я поставил себе задачу — 50, но нашел 30. Это были команды из Серии С Италии, из Сегунды Испании, из Первой и Высшей лиги Греции, из Первой и Высшей лиги Португалии, из Первой и Высшей лиги Швейцарии, а также из лиг Бельгии и Голландии. Но не гранды.

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    • Единственный клуб, который мне ответил — "Вадуц" из Лихтенштейна. Они играют в Швейцарии. Ответили, что сейчас не рассматривают смену тренера, но на будущее запомнят меня.

    Как выбирал клубы? Я заходил в таблицу, смотрел последние пять матчей. У кого слишком плохо — туда отправлял», — сказал Кержаков в интервью известному журналисту Нобелю Арустамяну.

    Напомним, в начале апреля Кержаков покинул пост главного тренера кипрской «Кармиотиссы».

    Интервью с Александром Кержаковым
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