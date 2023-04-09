«Нант» — «Монако»: счет матча 2:2, обзор голов

Александр Головин Фото: globallookpress.com
На голы Акселя Дисаси и Элиота Матацо хозяева ответили точными ударами Мостафе Мохамеда и Людовика Бла.
Футбол. Франция. Лига 1
Нант — Монако 2:2
Голы: 0:2 Аксель Дисаси (21'), 2:2 Элиот Матазо (30'), 1:2 Мостафа Мохамед (65'), 2:2 Людовик Блас (79') Нант: Альбан Лафон, Фабьен Сентонс (Маркус Коко, 78'), Андрей Жиротто, Жан-Шарль Кастеллетто, Себастьен Коркия (Кентен Мерлен, 75'), Мусса Сиссоко, Самуэль Мутуссами, Эванн Гессан (Игнатиус Кнеп Ганаго, 59'), Флоран Молле (Людовик Блас, 59'), Моузес Саймон, Анди Делорт (Мостафа Мохамед, 59') Монако: Бен-Сегир, Виссам Бен-Йеддер, Александр Головин (Исмаил Якобс, 80'), Мохамед Камара (Сунгуту Магасса, 84'), Элиот Матазо, Крепин Дьятта, Каю Энрике, Гильермо Марипан (Крислен Матсима, 83'), Аксель Дисаси, Вандерсон, Александр Нюбель Предупреждения: Андрей Жиротто (56'), Себастьен Коркия (62'), Людовик Блас (79'), Кевин Фолланд (87')
По итогам этой игры «Монако» имеет в своем активе 58 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. На счету «Нанта» 31 пункт и четырнадцатая строчка.