Галактионов: Дзюба — опытный игрок, он знает куда и как правильно направить свои эмоции

Главный тренер московскогодал свой комментарий относительно предстоящего поединка против «Зенита».

«Наша задача — двигаться поступательно, соответственно, сегодня также задача побеждать.

Дзюба? Думаю, у каждого человека есть эмоциональный фактор, его нельзя не учитывать. Но Артем — опытный игрок, он знает куда и как правильно направить свои эмоции. Необходимо четко подчеркнуть, что личности определяют, но нам надо ответственно и дисциплинированно сыграть командно, особенно в обороне», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Матч между этими командами состоится 9 апреля в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.