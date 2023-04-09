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    Семак: «Локомотив» в целом хорошая команда, которая хорошо начала вторую часть чемпионата

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 22‑го тура РПЛ против «Локомотива».

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Локомотив в целом хорошая команда, которая хорошо начала вторую часть чемпионата. Это будет игра против интересной, сильной команды.

    При подготовке к любому сопернику мы уделяем внимание всем лидерам. Сегодня есть Дзюба, который забивает, есть Пиняев, есть Камано, Глушенков. В целом сильная группа атаки. Ребята знают, как с ними играть. Это футбол, посмотрим, как это будет на поле», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

    Матч между этими командами состоится 9 апреля в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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