Московский «Локомотив» сыграет на своем поле с питерским «Зенитом» в рамках 22-го тура чемпионата России. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 20:00 мск. «Локомотив» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

«Железнодорожники» набрали прекрасный ход в последнее время. Команда из столицы России благодаря победам в последних матча смогла уйти из зоны вылета и подняться на одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата страны. В активе «зелено-красных» 25 очков.

Сейчас уже московскую команду можно назвать середняком чемпионата, поскольку она оторвалась от зоны вылета на шесть пунктов. Думается, что с такой игрой вылет ей точно не грозит.

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В настоящий «Локомотив» провел 21 матч в российской Премьер-лиге, в которых смог 31 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустил 37 мячей. Из Кубка России подопечные Михаила Галактионова вылетели, неожиданно уступив «Акрону».

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После возобновления сезона «Локомотив» выиграл все четыре матча чемпионата. Повержены были «Ростов» (3:1), «Ахмат» (1:0), «Краснодар» (3:2) и «Пари НН» (4:0).

«Зенит»

Команда из Санкт-Петербурга является явным лидером российской Премьер-лиги и главным претендентом на золотые медали. В настоящий момент «сине-бело-голубые» идут первыми и имеют в своем активе 51 очко.

Подопечные Сергея Семака на семь пунктов опережают второй «Ростов» и на десять баллов третий «Спартак». Думается, что коллектив из берегов Невы уже вряд ли кто-то сможет догнать. Разница забитых и пропущенных у питерцев — 55:10, лучшая в лиге.

Недавно «Зенит» неожиданно вылетел из Кубка России, уступив в серии пенальти «Динамо», поэтому теперь может полностью сконцентрироваться на чемпионате и на пятом подряд чемпионском титуле.

В последней игре «Зенит» в родных стенах переиграл «Урал» (2:0), а до этого было гостевое поражение от ЦСКА (0:1). Перед этим питерцы дома одолели «Химки» (3:2) и «Пари НН» (3:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры считают явным фаворитом гостей. На победу «Зенита» предлагают поставить за 1.67.

На викторию «Локомотива» дают 4.90, ничья оценена в 4.00.

Обе команды находятся в хороших кондициях и форме, поэтому предположим, что поединок завершится вничью.

Также соперники в последнее время играют результативно, поэтому поставим на то, что обе команды забьют.