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    «Ман Сити» разгромил «Саутгемптон», у Холанна дубль

    «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:4, обзор голов

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    «Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Саутгемптоном». Матч 30-го тура АПЛ завершился со счетом 4:1.

    Игроки «Манчестер Сити» праздную гол
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    Игроки «Манчестер Сити» праздную гол

    Дубль в составе «горожан» сделал Эрлинг Холанн. В первом эпизоде ему ассистировал Кевин Де Брейне, а во втором — Джек Грилиш.

    Сам Грилиш тоже забил один из голов команды. До полного разгрома хозяев дело довел Хулиан Альварес, который реализовал пенальти. Сухого разгрома «святым» помог избежать Секу Мара.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Саутгемптон — Манчестер Сити 1:4
    Голы: 1:4 Эрлинг Холанд (45'), 0:2 Джек Грилиш (58'), 0:3 Эрлинг Холанд (68'), 1:3 Секу Мара (72'), 1:4 Хулиан Альварес (пенальти) (75') Саутгемптон: Гэвин Базуну, Кайл Уолкер-Питерс, Ян Беднарек, Армель Белла-Котчап, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Джеймс Уорд-Праус, Ромео Лавиа (Ибраима Диало, 80'), Тео Уолкотт (Ромен Перро, 80'), Карлос Алькарас (Мусса Дженепо, 69'), Мохамед Эльюнуссип (Стюарт Армстронг, 61'), Камал Дин Сулемана (Секу Мара, 69') Манчестер Сити: Эрлинг Холанд (Хулиан Альварес, 69'), Джек Грилиш, Кевин Де Брёйне, Рияд Марез (Бернарду Силва, 56'), Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес (Калвин Филлипс, 81'), Натан Аке (Серхио Гомес, 81'), Рубен Диаш, Мануэль Аканджи, Джон Стоунс (Кайл Уолкер, 56'), Эдерсон Предупреждения: Джон Стоунс (36'), Эрлинг Холанд (56')

    «Ман Сити» набрал 67 очков и продлил серию побед до пяти поединков. Клуб занимает 2-е место.

    «Саутгемптон с 23 баллами идет на последнем месте в таблице АПЛ.

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