«Алания» в гостях обыграла «Велес» в матче Первой лиге

одержала победу над(2:1) в матче 26-го тура российской Первой лиги.

Первый гол гости забили уже на 7-й минуте встречи. Отличился полузащитник «Алании» Максим Петров.

На 48-й минуте «Велес» сумел сравнять счет благодаря голу нападающего Геворка Саркисяна.

Уже на 86-й минуте полузащитник «Алании» Батраз Гурциев реализовал пенальти и принес победу для своем команды.

Футбол. Россия. ФНЛ Велес — Алания 1:2 Голы: 0:1 Максим Петров (7'), 1:1 Sarkisyan G. (48') Велес: Kosarevskiy P., Abdullahi S. K., Bezchasnyuk A., Bokoev M., Dibirgadzhiev J., Gerchikov L., Kabakhidze V., Kertanov K., Makeev E., Евгений Песиков, Pochivalin V. Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев, Хетаг Кочиев, Giorgobiani N., Сослан Качмазов, Алан Хабалов, Хетаг Хосонов, Алан Чочиев, Norchaev K., Максим Петров, Азамат Засеев Предупреждения: Makeev E. (30'), Makeev E. (36'), Алан Багаев (45+3'), Batsuev A. (54'), Kosarevskiy P. (73'), Bezchasnyuk A. (85'), Koryan A. (87')

«Алания» занимает 3-е место в турнирной таблице Первой лиги с 44 очками в копилке. «Велес» располагается на 15-й позиции (25).