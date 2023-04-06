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    Тен Хаг отметил важность Бруну в победе над «Брентфордом»

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отметил игру Бруну Фернандеша в матче с «Брентфордом» (1:0).

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    «"Брентфорд" — очень неудобный соперник, если посмотреть на их результаты и проанализировать их. Против топ-команд они играют действительно хорошо, против них очень сложно создавать моменты. Но у нас очень хорошо это получалось. Это было благодаря Бруну — он блестяще владел мячом, диктовал игру, задавал ритм из глубины, перегружал центр поля, — и наши фланговые игроки сыграли очень хорошо.

    Второй тайм, в котором нам не удалось забить второй гол, был больше похож на битву. Но можно было увидеть решимость, желание и азарт, которых нам не хватало в воскресенье [в проигранном матче с "Ньюкаслом"]. Это стандарты, которым мы должны соответствовать в каждой игре», — сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

    Благодаря этой победе «манкунианцы» вернулись в зону Лиги чемпионов и сейчас занимают 4-е место с 53 очками.

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