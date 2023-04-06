Тарханов: ЦСКА по силам побороться за победу в Кубке России

Известный тренерпрокомментировал победунад(1:0) в полуфинале Кубка России.

«ЦСКА провел не самый лучший второй тайм с "Крыльями Советов": у самарцев были подходы к воротам, попадание в штангу, да и в целом во второй половине матча они были более активны. Но такой гол в свои ворота — это дело случая.

Считаю, что ЦСКА по силам побороться за победу в Кубке России. Но во многих компонентах армейцам необходимо прибавлять: хоть сегодня и сыграли на "ноль", но моменты у своих ворот допускали. Заодно не всё получалось в атаке.

Возможная встреча ЦСКА и "Спартака" в суперфинале Кубка России? Для начала армейцам необходимо пройти "Урал". Екатеринбуржцев тоже нельзя сбрасывать со счёта: команда Гончаренко сейчас хорошо играет — отправили "Спартак" в Путь регионов. Поэтому посмотрим», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».