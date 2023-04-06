ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — «Реал»Шоу Карима Бензема. Хет-трик француза отправил «Реал» в финал Кубка Испании
    Все новости спорта

    Тарханов: ЦСКА по силам побороться за победу в Кубке России

    Футбол ЦСКА Крылья Советов Фонбет Кубок России Футбол России
    Известный тренер Александр Тарханов прокомментировал победу ЦСКА над «Крыльями Советов» (1:0) в полуфинале Кубка России.

    Александр Тарханов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Тарханов

    «ЦСКА провел не самый лучший второй тайм с "Крыльями Советов": у самарцев были подходы к воротам, попадание в штангу, да и в целом во второй половине матча они были более активны. Но такой гол в свои ворота — это дело случая.

    Считаю, что ЦСКА по силам побороться за победу в Кубке России. Но во многих компонентах армейцам необходимо прибавлять: хоть сегодня и сыграли на "ноль", но моменты у своих ворот допускали. Заодно не всё получалось в атаке.

  • ЦСКА не может — Бейл поможет. Армейцы попали в финал Пути РПЛ благодаря автоголу
  • Реакция спортивных СМИ на курьезную победу ЦСКА в матче Кубка России
  • Сегодня

    • Возможная встреча ЦСКА и "Спартака" в суперфинале Кубка России? Для начала армейцам необходимо пройти "Урал". Екатеринбуржцев тоже нельзя сбрасывать со счёта: команда Гончаренко сейчас хорошо играет — отправили "Спартак" в Путь регионов. Поэтому посмотрим», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» снова удачно сыграет против «Ростова»?
  • «Краснодар» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • За успехом в домашней игре проследует победа СКА в столице
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Реабилитируется ли «Наполи» за унижение от «Милана»?
  • «Лечче» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.31
  • Экспресс дня 6 апреля
  • Сегодня в 21:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лечче — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Бенфика — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милан — Эмполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Салернитана — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.28
  • Прогноз на матч Орландо — Кливленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры