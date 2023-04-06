В «Торино» отреагировали на слухи о нежелании выкупать Миранчука

Технический директор «Торино»не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что его клуб не планирует выкупать

Сообщалось, что «Торино» не устраивают финансовые условия возможной сделки. «Аталанта» хочет получить за российского футболиста 13 миллионов евро. В туринском клубе считают, что Миранчук не стоит этих денег.

«Правда ли, что "Торино" отказался от выкупа Миранчука? Мы будем разговаривать об этом в июне», — приводит слова Ваньяти «Спорт-Экспресс».

Миранчук провел в текущем чемпионате Италии 21 матч, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.