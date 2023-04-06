Источник: «Торино» не собирается выкупать Миранчука у «Аталанты»

решил не выкупать, сообщает La Repubblica.

По данным источника, туринский клуб не устраивают финансовые условия возможной сделки.

«Аталанта» хочет получить за российского футболиста 13 миллионов евро. «Торино» считает, что Миранчук не стоит этих денег.

Кроме того, «Торино» откажется от выкупа Николы Влашича, права на которого принадлежат «Вест Хэму». Лондонский клуб оценивает хорватского полузащитника в 15 миллионов евро.

Миранчук провел в текущем чемпионате Италии 21 матч, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.