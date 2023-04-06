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    Источник: «Торино» не собирается выкупать Миранчука у «Аталанты»

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    «Торино» решил не выкупать Алексея Миранчука у «Аталанты», сообщает La Repubblica.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    По данным источника, туринский клуб не устраивают финансовые условия возможной сделки.

    «Аталанта» хочет получить за российского футболиста 13 миллионов евро. «Торино» считает, что Миранчук не стоит этих денег.

  • Агент Миранчука: «Торино» может выкупить Алексея при определенных условиях
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    • Кроме того, «Торино» откажется от выкупа Николы Влашича, права на которого принадлежат «Вест Хэму». Лондонский клуб оценивает хорватского полузащитника в 15 миллионов евро.

    Миранчук провел в текущем чемпионате Италии 21 матч, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

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