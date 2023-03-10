Агент Миранчука: «Торино» может выкупить Алексея при определенных условиях

, агент полузащитника «Торино», прокомментировал информацию о том, что игрок может подписать полноценный контракт с туринским клубом.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Торино» Иван Юрич хочет, чтобы клуб выкупил Миранчука у «Аталанты»

«Алексей стабильно играет, получает игровое время, все в порядке. Есть условия договора по переходу — может быть один сценарий или противоположный.

Когда будет принято однозначное решение, будут общаться с представителями, пока этого нет. Если с нами не общаются, значит идет обсуждение между клубами, что скорее всего.

Есть срок аренды — один спортивный сезон. Алексей исполняет свои обязанности, все хорошо — он на добром счету, хорошие отношения с тренером, ему доверяют.

На данный момент что еще может быть? Сейчас есть локальный отрезок — парень играет, исполняет условия. Все зависит от позиции двух клубов — "Торино" и "Аталанта". Есть условия, при которых включается опция выкупа. Если это произойдет, значит произойдет», — приводит слова Шпинева «Спорт-Экспресс».

Миранчук провел в нынешнем чемпионате Италии 19 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

«Торино» занимает девятое место в таблице Серии А после 25 туров.