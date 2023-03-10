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    Агент Миранчука: «Торино» может выкупить Алексея при определенных условиях

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    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, прокомментировал информацию о том, что игрок может подписать полноценный контракт с туринским клубом.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    Ранее сообщалось, что главный тренер «Торино» Иван Юрич хочет, чтобы клуб выкупил Миранчука у «Аталанты»

    «Алексей стабильно играет, получает игровое время, все в порядке. Есть условия договора по переходу — может быть один сценарий или противоположный.

    Когда будет принято однозначное решение, будут общаться с представителями, пока этого нет. Если с нами не общаются, значит идет обсуждение между клубами, что скорее всего.

    Есть срок аренды — один спортивный сезон. Алексей исполняет свои обязанности, все хорошо — он на добром счету, хорошие отношения с тренером, ему доверяют.

    На данный момент что еще может быть? Сейчас есть локальный отрезок — парень играет, исполняет условия. Все зависит от позиции двух клубов — "Торино" и "Аталанта". Есть условия, при которых включается опция выкупа. Если это произойдет, значит произойдет», — приводит слова Шпинева «Спорт-Экспресс».

  • Президент «Торино» рассказал о возможном полноценном трансфере Миранчука
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    • Миранчук провел в нынешнем чемпионате Италии 19 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

    «Торино» занимает девятое место в таблице Серии А после 25 туров.

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