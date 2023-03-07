Юрич просит «Торино» выкупить Миранчука

Главный тренер «Торино»хочет, чтобы клуб выкупил полузащитникау «Аталанты», сообщает «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды.

По данным источника, хорватский специалист настоятельно просит руководство туринского клуба выкупить права на российского футболиста.

При этом Юрич пока не уверен, что останется в «Торино», поскольку считает, что возможности клуба не соответствуют его амбициям.

Среди возможных сменщиков Юрича называют Алессио Дионизи из «Сассуоло», Винченцо Итальяно из «Фиорентины» и Паоло Дзанетти из «Эмполи».

Миранчук провел в нынешнем чемпионате Италии 19 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

«Торино» занимает девятое место в таблице Серии А после 25 туров.