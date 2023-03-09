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    Президент «Торино» рассказал о возможном полноценном трансфере Миранчука

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    Президент «Торино» Урбано Каиро ответил на вопрос о возможном полноценном трансфере полузащитников команды Алексея Миранчука и Николы Влашича.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «Я очень амбициозен. У меня есть огромное желание добиться успеха, а также помочь Юричу (главному тренеру "Торино") в его стремлениях.

    Надо подумать, что мы можем сделать, так как мир футбола переживает трудный период», — приводит слова Каиро Toro.

    Футболисты находится в «Торино» на правах аренды. Влашич арендован у «Вест Хэма», а Миранчук — у «Аталанты». За выкуп двух игроков клубу нужно заплатить 27 млн. евро.

    В нынешнем сезоне российский полузащитник провел 21 матч за «Торино», забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи. Влашич сыграл 25 встреч, забил 4 гола и сделал столько же голевых передач.

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