Силкин: «Динамо» будто не хотело побеждать «Акрон»

Бывший главный тренер «Динамо»прокомментировал поражение московской команды от тольяттинского(0:0, 1:4 в серии пенальти) в Кубке России.

«Динамо» прекратило участие в турнире после этого матча.

«У "Динамо" сейчас отсутствует победная дисциплина. "Акрон" показал отличную подготовку к сопернику и выполнил все необходимые задачи. Они знали, с кем играют, знали, что уровень мастерства у "Динамо" выше, поэтому всеми силами довели игру до пенальти. Мне "Акрон" понравился больше по самоотдаче, "Динамо" будто не хотело побеждать. Зачем в Кубке выходить с таким настроем?

Нужно ли "Динамо" задуматься о смене тренера? Сейчас очевидно, что при Йокановиче команда стала хуже. Дальше все зависит от руководства. В "Динамо" непонятно что происходит, поэтому не могу сказать, будут они менять тренера или нет. Но факты говорят, что прошлый тренер был эффективнее. Команда проседает», — приводит слова Силкина Sport24.