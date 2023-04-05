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    Силкин: «Динамо» будто не хотело побеждать «Акрон»

    Футбол Динамо Акрон Фонбет Кубок России Футбол России
    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал поражение московской команды от тольяттинского «Акрона» (0:0, 1:4 в серии пенальти) в Кубке России.

    Сергей Силкин
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    Сергей Силкин

    «Динамо» прекратило участие в турнире после этого матча.

    «У "Динамо" сейчас отсутствует победная дисциплина. "Акрон" показал отличную подготовку к сопернику и выполнил все необходимые задачи. Они знали, с кем играют, знали, что уровень мастерства у "Динамо" выше, поэтому всеми силами довели игру до пенальти. Мне "Акрон" понравился больше по самоотдаче, "Динамо" будто не хотело побеждать. Зачем в Кубке выходить с таким настроем?

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