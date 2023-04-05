Сазонов: Я бьюсь за Йокановича, за свою команду

Защитникпрокомментировал поражение отв полуфинале Пути регионов Кубка России (0:0, пенальти 1:4).

«Так бывает, это лотерея. Мы были в финале Кубка, хотели повторить задачу минимум — быть в финале. Теперь надо подниматься как можно выше, первые, вторые, третьи места. Не считаю, что мы в кризисе, мы матч за матчем все лучше играем. У нас все больше моментов, просто не можем их реализовать.

Йокановича хотят убрать? Я их не слышал. Я бьюсь за Йокановича, за свою команду. Удача была не на нашей стороне», — приводит слова Сазонова «Спорт-Экспресс».

Таким образом, «Акрон» вышел во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов, где встретится с проигравшей по итогам двухматчевого противостояния командой из 1/2 финала Пути РПЛ.