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    Сазонов: Я бьюсь за Йокановича, за свою команду

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Динамо Акрон
    Защитник «Динамо» Саба Сазонов прокомментировал поражение от «Акрона» в полуфинале Пути регионов Кубка России (0:0, пенальти 1:4).

    Саба Сазонов
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    Саба Сазонов

    «Так бывает, это лотерея. Мы были в финале Кубка, хотели повторить задачу минимум — быть в финале. Теперь надо подниматься как можно выше, первые, вторые, третьи места. Не считаю, что мы в кризисе, мы матч за матчем все лучше играем. У нас все больше моментов, просто не можем их реализовать.

    Йокановича хотят убрать? Я их не слышал. Я бьюсь за Йокановича, за свою команду. Удача была не на нашей стороне», — приводит слова Сазонова «Спорт-Экспресс».

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    • Таким образом, «Акрон» вышел во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов, где встретится с проигравшей по итогам двухматчевого противостояния командой из 1/2 финала Пути РПЛ.

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