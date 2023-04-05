Нгамале: Я бы не сказал, что катастрофа

Нападающийпрокомментировал поражение от(0:0, пенальти 1:4) в полуфинале Пути регионов Кубка России.

«Я бы не сказал, что катастрофа. Очень жаль, что так получилось. Мы сделали все возможное. У нас было очень много моментов, и мы их, к сожалению, не использовали. Сейчас остается только готовиться к следующему матчу.

К сожалению, такое происходит. Это футбол. С "Зенитом" показали хорошую игру и выиграли. В чем-то повезло, наверное, тоже. Но в двух последних матчах, несмотря на то, что мы играли хорошо, у нас не получилось реализовать многочисленные моменты. Сейчас нельзя опускать голову. Сезон чемпионата еще не закончен. Нужно продолжать и готовиться к следующим матчам», — приводит слова Нгамале «Спорт-Экспресс».

Таким образом, «Акрон» вышел во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов, где встретится с проигравшей по итогам двухматчевого противостояния командой из 1/2 финала Пути РПЛ.