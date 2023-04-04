Фомин: Хочу извиниться за эти два матча дома

Полузащитникдал свой комментарий относительно поражения от(0:0, 1-4) в Кубке России.

«Я хочу извиниться за эти два матча дома. Проиграли в чемпионате, вылетели из Кубка. Приношу извинения от команды и от себя лично перед болельщиками. Сейчас так. Через четыре дня важный матч. Выход один — тяжелая работа. Невезение? Не знаю, как назвать. Сегодня были моменты. Нужно больше работать, чтобы становиться лучше.

Катастрофа? У нас еще матч с дерби. Нужно выходить и выигрывать. Поговорили в раздевалке. Хотелось выигрывать», — приводит слова Фомина «Спорт-Экспресс».

Таким образом, «Акрон» вышел во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов, где встретится с проигравшей по итогам двухматчевого противостояния командой из 1/2 финала Пути РПЛ.