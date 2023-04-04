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    Фомин: Хочу извиниться за эти два матча дома

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Динамо Акрон
    Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин дал свой комментарий относительно поражения от «Акрона» (0:0, 1-4) в Кубке России.

    Даниил Фомин
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    Даниил Фомин

    «Я хочу извиниться за эти два матча дома. Проиграли в чемпионате, вылетели из Кубка. Приношу извинения от команды и от себя лично перед болельщиками. Сейчас так. Через четыре дня важный матч. Выход один — тяжелая работа. Невезение? Не знаю, как назвать. Сегодня были моменты. Нужно больше работать, чтобы становиться лучше.

    Катастрофа? У нас еще матч с дерби. Нужно выходить и выигрывать. Поговорили в раздевалке. Хотелось выигрывать», — приводит слова Фомина «Спорт-Экспресс».

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    • Таким образом, «Акрон» вышел во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов, где встретится с проигравшей по итогам двухматчевого противостояния командой из 1/2 финала Пути РПЛ.

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