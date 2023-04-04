Йоканович: Не думаю, что мы провели плохой матч

Главный тренер московскогоподвел итоги полуфинального матча Пути регионов Кубка России, где его команда проиграла(0:0, пенальти 1:4).

«Мы разочарованы результатом. Первый тайм провели лучше. Во втором тайме мы ослабили хватку. Но у нас были моменты, но этого не хватило. Поздравляю "Акрон" с выходом дальше.

Фомин — капитан команды. Он достойно провел матч. Спросил его перед пенальти, готов ли он бить. Он сказал, что готов. Любой футболист может забить или не забить пенальти. Но я был уверен, что Фомин пойдет бить пенальти.

Отставка? Этот вопрос не мне должен быть адресован. Я 15 лет в профессии, я все время отдаюсь. Не думаю, что сейчас мы провели плохой матч. Были до этого неудачные матчи. Но ваш вопрос лучше задать не мне.

Не секрет, что мы работаем не только над атакой, но и над обороной. Да, в последних матчах наша атака не так хороша. Команда сейчас не в лучшем состоянии, но нам надо сплотиться и работать дальше», — приводит слова Йокановича «Спорт-Экспресс».

Таким образом, «Акрон» вышел во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов, где встретится с проигравшей по итогам двухматчевого противостояния командой из 1/2 финала Пути РПЛ.