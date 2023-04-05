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    Чеферин переизбран на пост президента УЕФА

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    Александер Чеферин переизбран на пост президента УЕФА.

    Александер Чеферин
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    Александер Чеферин

    55-летний словенец был единственным кандидатом на этих выборах.

    Голосование состоялось на 47-м конгрессе организации, который проходит в Лиссабоне (Португалия).

    Чеферин стал президентом УЕФА в сентябре 2016 года после отстранения от должности прежнего руководителя организации Мишеля Платини.

    Впервые Чеферин был переизбран главой УЕФА в феврале 2019 года.

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