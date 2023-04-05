Чеферин переизбран на пост президента УЕФА

Александер Чеферин Фото: globallookpress.com
55-летний словенец был единственным кандидатом на этих выборах.
Голосование состоялось на 47-м конгрессе организации, который проходит в Лиссабоне (Португалия).
Чеферин стал президентом УЕФА в сентябре 2016 года после отстранения от должности прежнего руководителя организации Мишеля Платини.
Впервые Чеферин был переизбран главой УЕФА в феврале 2019 года.
Напомним, в марте Джанни Инфантино был переизбран на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА).