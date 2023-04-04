Юпомекано высказался о возможном трансфере Муани в «Баварию»

Защитникпрокомментировал новость о возможном переходе нападающего

«Найдётся ли в "Баварии" место для моего друга Рандаля Коло Муани? Не знаю. Но почему бы и нет (смеётся)? Всё, что я могу сказать, Коло — отличный игрок с отличным менталитетом.

Я надеюсь, что мы сможем выиграть ещё много матчей со сборной Франции, а он поможет нам забить много голов. Он просто должен продолжать в том же духе», — приводит слова Юпамекано Sport1.

В нынешнем сезоне Муани провел 25 матчей за «Айнтрахт» в Бундеслиге, забил 12 голов и сделал 10 голевых передач.