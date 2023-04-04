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    Терзич: Играть на выезде непросто, но мы хотим одержать победу в Кубке Германии

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    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился ожиданиями от предстоящего матча в Кубке Германии с «Лейпцигом».

    Эдин Терзич
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    Эдин Терзич

    «Мы уже говорили о том, что дортмундская "Боруссия" хочет всегда выигрывать титулы, и победа в Кубке Германии — самый короткий путь для этого. Нам всегда приходилось играть на выезде, это непросто.

    Но если мы хотим выиграть кубок, мы должны будем также одержать победу и в Лейпциге», — приводит слова Терзича пресс-служба «Боруссии» Дортмунд.

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    • Матч 1/4 финала Кубка Германии между «Боруссией» Д и «Лейпцигом» состоится 5 апреля. Прогноз наших экспертов на эту встречу можно посмотреть по этой ссылке.

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