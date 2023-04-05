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    В полуфинал пройдут дортмундцы

    «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д. Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Кубок Германии, 5 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д
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    Джуд Беллингем
    «РБ Лейпциг» сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 1/4 финала Кубка Германии. Матч пройдет 5 апреля, начало — в 21:45 мск. «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 05 Апреля 2023 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 21:45 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «РБ Лейпциг»

    Эта команда нынешний сезон проводит крайне нестабильно. «Быки» идут на 5 месте в чемпионате при более крутых амбициях.

    «РБ Лейпциг» имеет сложности с реализацией. В 26 матчах «быки» отличились всего лишь 49 мячей.

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Боруссия Д

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    В минувшем туре чемпионата «РБ Лейпциг» провалился. Дома команда по всем статьям уступила «Майнцу» (0:3).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с дортмундцами для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «РБ Лейпциг» выиграл 3 раза при 2 поражениях.

    «РБ Лейпциг» месяц назад уступил дортмундцам в Бундеслиге (2:1). Так что появилось возможность соорудить реванш.

    «Боруссия» Д

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит вполне прилично. Сейчас она занимает 2 место в турнирной таблице.

    Отставание от лидера чемпионата «Баварии» составляет 2 очка. Причем дортмундцы покинули трон лишь в минувшем туре.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Боруссия» Д по всем статьям уступила «Баварии» (4:2).

    Правда, оборона команды частенько дает сбои. В 26 матчах чемпионата пропущено уже 35 мячей.

    «Боруссия» Д наверняка постарается сыграть на своих козырях. Даже при некоторой ротации гости способны загнать «быков».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «РБ Лейпцига» предлагают — 2.20.

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    На викторию «Боруссии» Д дают — 2.90, ничья оценена — в 3.80.

    Дортмундцы имеют сильный по именам состав, и явно постараются побороться за Кубок Германии.

    Наш прогноз — Проход «Боруссии» Д. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Победа «Боруссии» Д за 2.90.

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    «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 05.04.2023. Прогнозы на футбол. В полуфинал пройдут дортмундцы
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