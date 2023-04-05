«РБ Лейпциг» сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 1/4 финала Кубка Германии. Матч пройдет 5 апреля, начало — в 21:45 мск. «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«РБ Лейпциг»

Эта команда нынешний сезон проводит крайне нестабильно. «Быки» идут на 5 месте в чемпионате при более крутых амбициях.

«РБ Лейпциг» имеет сложности с реализацией. В 26 матчах «быки» отличились всего лишь 49 мячей.

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В минувшем туре чемпионата «РБ Лейпциг» провалился. Дома команда по всем статьям уступила «Майнцу» (0:3).

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Матчи с дортмундцами для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «РБ Лейпциг» выиграл 3 раза при 2 поражениях.

«РБ Лейпциг» месяц назад уступил дортмундцам в Бундеслиге (2:1). Так что появилось возможность соорудить реванш.

«Боруссия» Д

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит вполне прилично. Сейчас она занимает 2 место в турнирной таблице.

Отставание от лидера чемпионата «Баварии» составляет 2 очка. Причем дортмундцы покинули трон лишь в минувшем туре.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Боруссия» Д по всем статьям уступила «Баварии» (4:2).

Правда, оборона команды частенько дает сбои. В 26 матчах чемпионата пропущено уже 35 мячей.

«Боруссия» Д наверняка постарается сыграть на своих козырях. Даже при некоторой ротации гости способны загнать «быков».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «РБ Лейпцига» предлагают — 2.20.

На викторию «Боруссии» Д дают — 2.90, ничья оценена — в 3.80.

Дортмундцы имеют сильный по именам состав , и явно постараются побороться за Кубок Германии.

Наш прогноз — Проход «Боруссии» Д. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Победа «Боруссии» Д за 2.90.