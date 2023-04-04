Абаскаль: Мы расстроены, неудовлетворены результатом

Главный тренерпрокомментировал поражение в матче Кубка России с(1:2).

«Мы расстроены, неудовлетворены результатом. Команда работала, делала все для победы. Матч был сложным, в первом тайме не использовали преимущество позиционное, не удалось его использовать. Соперник забил невероятный гол, я не старый человек, но вижу во второй раз в жизни, как мяч лег на ногу. Парни бились, делали все возможное. Мы могли забить второй мяч, но не смогли. Потом опять последовал невероятный гол "Урала", такие бывают раз в жизни. (Александр) Максименко сделал несколько сэйвов, это говорит о его уровне. На последних минутах были моменты, но мяч не пошел в ворота.

Не опускаем голову, анализируем ошибки. У нас есть характер. Двигаемся дальше. Ждем жеребьевку второго полуфинала», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Таким образом, «Урал» по сумме двух встреч взял верх над соперником и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России, где сыграет с победителем пары ЦСКА — «Крылья Советов». «Спартак» продолжит выступление в Пути регионов.