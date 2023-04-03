Пиоли: Сегодняшняя игра вселяет уверенность

Главный тренер «Милана»дал комментарий о крупной победе над «Наполи» (4:0) в матче 28-го тура Серии А.

«Я доволен победой, но это лишь первый шаг. Впереди в чемпионате еще 9 игр, которые нужно провести с таким же отношением к делу. Слишком много очков ускользнуло от нас.

Сегодняшний результат не повлияет на матчи в Лиге чемпионов, там совершенно другой турнир с другой атмосферой. Мы внимательно изучим эту игру и будем думать о следующей. Было важно победить и стать лидерами в борьбе за место в ЛЧ.

Сегодняшняя игра вселяет уверенность, но в ЛЧ будет двухматчевое противостояние. "Наполи" доставил нам проблем, но мы воспользовались его проблемами еще лучше. Будет тяжело, но надо будет играть с таким же отношением к делу. Многое еще можно улучшить.

Только топ-клубам удается хорошо выступать и в чемпионате, и в ЛЧ. Возможно, именно из-за Лиги чемпионов мы не так ярко выступаем в Серии А», — заявил Пиоли.