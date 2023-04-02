«Вест Хэм» — «Саутгемптон»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 29-го тура АПЛ, который проходил в Лондоне,со счетом 1:0 победил

Победный гол в матче забил марокканец Наиф Агер, который отличился в середине первого тайма.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Саутгемптон 1:0 Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Тило Керер, Курт Зума, Наиф Агер, Эмерсон (Аарон Крессвел, 88'), Томаш Соучек (Флинн Даунс, 68'), Деклан Райс, Лукас Пакета (Пабло Форнальс, 88'), Джаррод Боуэн, Дэнни Ингс (Майкл Антонио, 65'), Саид Бенрахма Саутгемптон: Секу Мара (Карлос Алькарас, 54'), Тео Уолкотт (Пол Онуачу, 72'), Мохамед Эльюнуссип (Камал Дин Сулемана, 54'), Ромео Лавиа, Джеймс Уорд-Праус, Стюарт Армстронг (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 72'), Ромен Перро, Дуйе Чалета-Цар, Ян Беднарек, Кайл Уолкер-Питерс, Гэвин Базуну Предупреждения: Дуйе Чалета-Цар (43'), Ян Беднарек (74')

После этого матча «Вест Хэм» поднялся на 14-е место в таблице чемпионата Англии (27 очков), «Саутгемптон» остался на 20-й позиции (23 балла).