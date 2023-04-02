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    Шоу о поражении «МЮ»: Мы должны понять наши проблемы и оставить их позади

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    Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу высказался о поражении своей команды в матче АПЛ с «Ньюкаслом» (0:2).

    Люк Шоу
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    Люк Шоу

    «Не то, чего мы хотели. Не то, чего мы ожидали. Мы заслужили поражение. После международного перерыва вся команда немного отдохнула, но наш уровень игры упал, это было ясно видно.

    Перед игрой мы чувствовали себя хорошо и были готовы. Но, когда прозвучал свисток, всё пошло совсем не так, как мы делали на тренировках. Это неприемлемо.

    Мы поговорим об этом матче. Мы должны понять, в чём были наши проблемы, и оставить их позади. Мы все ещё можем провести хороший сезон.

    С игроками, которые у нас есть, мы всегда можем создать момент. Мы были спокойны, собранны и знали, что, если у нас будет один момент, мы сможем забить. Но мы не создали достаточно шансов.

    Мы должны быть честными: "Арсенал" и "Сити" — лучшие команды. Они заслуживают это своей игрой. Самое важное для нас то, что мы всё ещё можем победить в двух турнирах.

    Мы должны попасть в Лигу чемпионов. Мы самый большой клуб в мире и должны играть в Лиге чемпионов. Мы разберёмся со всем и вернёмся на победный путь», — приводит слова Шоу BBC.

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