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    Пиоли: Я думаю, «Милан» может попробовать сыграть с «Наполи» от первого номера

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура серии А с «Наполи».

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Я думаю, мы можем попробовать сыграть с "Наполи" от первого номера, несмотря на все качества "Наполи". В этот раз мы можем сыграть как "Милан", в Лиге чемпионов будет другая история», — цитирует Пиоли пресс-служба миланского клуба.

    Матч «Наполи» — «Милан» запланирован на 2 апреля. Начало — в 21:45 мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.

    Календарь и таблица Серии А

    «Россонери» идут на четвертом месте в турнирной таблице, а неаполитанский клуб продолжает лидировать.

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