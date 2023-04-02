Пиоли: Я думаю, «Милан» может попробовать сыграть с «Наполи» от первого номера

Главный тренер «Милана»поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура серии А с «Наполи».

«Я думаю, мы можем попробовать сыграть с "Наполи" от первого номера, несмотря на все качества "Наполи". В этот раз мы можем сыграть как "Милан", в Лиге чемпионов будет другая история», — цитирует Пиоли пресс-служба миланского клуба.

Матч «Наполи» — «Милан» запланирован на 2 апреля. Начало — в 21:45 мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.

Календарь и таблица Серии А

«Россонери» идут на четвертом месте в турнирной таблице, а неаполитанский клуб продолжает лидировать.