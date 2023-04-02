«Наполи»
Неаполитанцы мчатся к скудетто, и их уже не остановить. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 19 (!) очков.
К тому же оборона команды действует, словно швейцарские часы. В 27 встречах «Наполи» пропустил лишь 16 мячей.
Коэффициенты матча Наполи — Милан
Также «адзурри» пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов после того, как разгромил «Айнтрахт» на предыдущей стадии с общим счетом 5:0.
В предыдущих 11 поединках клуб потерпел лишь одно поражение при трех победах в последних из них, а значит будет явным фаворитом игры.
«Милан»
«Милан» в ближайшее время де-юре потеряет чемпионские полномочия. Де-факто «россонери» уже потеряли шансы на повторение прошлогоднего триумфа.
Нынешние реалии миланцев — борьба за итоговое 2 место. От него команда отстает на четыре очка, да и пропускает многовато: 36 мячей.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Милан» на выезде не сумел даже сыграть вничью, потерпев поражение от «Удинезе» (1:3).
Вот уже четыре поединка кряду «россонери» не знают побед при двух поражениях и двух ничьих, так что находятся в плохой форме.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Наполи», коэффициент на победу которого равен 1,76. Успех «Милана» оценивается в 4,90, ничья — в 3,74.
Восемь последних побед хозяева одержали без пропущенных мячей.
Поэтому наши прогноз и ставка — победа любой команды с «сухим» счетом за 2,06.
Еще один вариант ставки — победа «Наполи» с «сухим» счетом за 2,68, что еще более конкретизирует вышеуказанный расклад, где хозяева — явный фаворит.