«Наполи» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 28-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 21:45 мск. «Наполи» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

Неаполитанцы мчатся к скудетто, и их уже не остановить. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 19 (!) очков.

К тому же оборона команды действует, словно швейцарские часы. В 27 встречах «Наполи» пропустил лишь 16 мячей.

Коэффициенты матча Наполи — Милан 1X2Новым игрокам 1.853.504.40Фрибет$40

Также «адзурри» пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов после того, как разгромил «Айнтрахт» на предыдущей стадии с общим счетом 5:0.

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В предыдущих 11 поединках клуб потерпел лишь одно поражение при трех победах в последних из них, а значит будет явным фаворитом игры.

«Милан»

«Милан» в ближайшее время де-юре потеряет чемпионские полномочия. Де-факто «россонери» уже потеряли шансы на повторение прошлогоднего триумфа.

Нынешние реалии миланцев — борьба за итоговое 2 место. От него команда отстает на четыре очка, да и пропускает многовато: 36 мячей.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Милан» на выезде не сумел даже сыграть вничью, потерпев поражение от «Удинезе» (1:3).

Вот уже четыре поединка кряду «россонери» не знают побед при двух поражениях и двух ничьих, так что находятся в плохой форме.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Наполи», коэффициент на победу которого равен 1,76. Успех «Милана» оценивается в 4,90, ничья — в 3,74.

Восемь последних побед хозяева одержали без пропущенных мячей.

Поэтому наши прогноз и ставка — победа любой команды с «сухим» счетом за 2,06.

Еще один вариант ставки — победа «Наполи» с «сухим» счетом за 2,68, что еще более конкретизирует вышеуказанный расклад, где хозяева — явный фаворит.