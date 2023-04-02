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    Победит ли «Наполи» «Милан»?

    «Наполи» — «Милан». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Серия А, 2 апреля 2023 года

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    «Наполи» рвется к скудетто
    «Наполи» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 28-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 21:45 мск. «Наполи» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Апреля 2023 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 21:45 Милан Милан
  • Милан
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    «Наполи»

    Неаполитанцы мчатся к скудетто, и их уже не остановить. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 19 (!) очков.

    К тому же оборона команды действует, словно швейцарские часы. В 27 встречах «Наполи» пропустил лишь 16 мячей.

    Коэффициенты матча Наполи — Милан

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    Также «адзурри» пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов после того, как разгромил «Айнтрахт» на предыдущей стадии с общим счетом 5:0.

    Все прогнозы на Серию А

    В предыдущих 11 поединках клуб потерпел лишь одно поражение при трех победах в последних из них, а значит будет явным фаворитом игры.

    «Милан»

    «Милан» в ближайшее время де-юре потеряет чемпионские полномочия. Де-факто «россонери» уже потеряли шансы на повторение прошлогоднего триумфа.

    Нынешние реалии миланцев — борьба за итоговое 2 место. От него команда отстает на четыре очка, да и пропускает многовато: 36 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Милан» на выезде не сумел даже сыграть вничью, потерпев поражение от «Удинезе» (1:3).

    Вот уже четыре поединка кряду «россонери» не знают побед при двух поражениях и двух ничьих, так что находятся в плохой форме.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Наполи», коэффициент на победу которого равен 1,76. Успех «Милана» оценивается в 4,90, ничья — в 3,74.

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    Восемь последних побед хозяева одержали без пропущенных мячей.

    Поэтому наши прогноз и ставка — победа любой команды с «сухим» счетом за 2,06.

    Еще один вариант ставки — победа «Наполи» с «сухим» счетом за 2,68, что еще более конкретизирует вышеуказанный расклад, где хозяева — явный фаворит.

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    «Наполи» — «Милан»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 02.04.2023. Прогнозы на футбол. Победит ли «Наполи» «Милан»?
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