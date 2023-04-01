«Интер» — «Фиорентина»: счет матча 0:1, обзор гола

«Фиорентина» Фото: globallookpress.com
Судьба встречи решилась на 53-й минуте поединка, когда точный удар Джакомо Бонавентуры принес победу гостям.
Футбол. Италия. Серия А
Интер — Фиорентина 0:1
Гол: 0:0 Джакомо Бонавентура (53') Интер: Андре Онана, Маттео Дармиан, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони (Стефан де Врей, 63'), Дензел Дюмфрис, Николо Барелла, Марсело Брозович (Эдин Джеко, 78'), Генрих Мхитарян (Кристьян Аслани, 78'), Робин Гозенс (Рауль Белланова, 63'), Ромелу Лукаку, Хоакин Корреа (Лаутаро Мартинес, 63') Фиорентина: Артур Кабрал, Риккардо Сапонара (Риккардо Соттиль, 66'), Гаэтано Кастровилли (Софьян Амрабат, 66'), Жонатан Иконе (Лука Раньери, 76'), Роландо Мандрагора (Антонин Барак, 76'), Джакомо Бонавентура, Кристиано Бираги, Игор де Пауло, Лукас Мартинес (Никола Миленкович, 46'), Додо, Пьетро Терраччиано Предупреждения: Гаэтано Кастровилли (58'), Жонатан Иконе (76'), Марсело Брозович (77'), Софьян Амрабат (79'), Франческо Ачерби (90 + 4'), Vincenzo Italiano (90 + 7')
Таким образом, по итогам этого противостояния команды занимают следующие позиции в турнирной таблице: «Интер» (50 очков) — третий, «Фиорентина» (40 пунктов) — восьмая.