Ермакович: Потеряли концентрацию и не справились с фланговыми передачами

Тренервысказался относительно поражения от(0:2).

«Понятно, что игра была очень тяжелой для нас. Мы много были без мяча и много играли в обороне. Думаю, что пропущенные мячи — это следствие нашей усталости. Потеряли концентрацию и не справились с фланговыми передачами.

Любая команда, которая играет без мяча, устает. Тут нужно было играть по‑другому и находить возможности больше держать мяч. Вопрос не в том, чтоб поменять кого‑то и будет лучше, вопрос в том, как мы играли.

"Зенит" подавал стандарт, а мы в такие моменты не делаем замен, потому что трудно перестроиться в плане организации. Пока мы ждали, соперник забил гол. Потом не было смысла производить эти замены, поэтому пришлось подкорректировать.

Понятно, что против "Зенита" не бывает много моментов, когда он злой и мотивирован. Те минимальные моменты, что у нас были, нужно было реализовывать. Тогда у нас были бы шансы.

Игра на таком стадионе против футболистов такого уровня, как у "Зенита", всегда идет в плюс. Это очередной опыт. Со всеми можно играть, нет непобедимых команд. Нужно делать выводы и двигаться дальше», — приводит слова Ермаковича «Матч ТВ».

Благодаря этой победе «Зенит» закрепился на первом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе команды 51 очко, она опережает второй «Ростов» на 10 баллов. У «Урала» 25 пунктов и десятая строчка.