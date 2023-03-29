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    Кварацхелия договорился с «Наполи» о новом контракте

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    Хвича Кварацхелия в ближайшее время продлит контракт с «Наполи», сообщает Foot Mercato.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    Новое соглашение грузинского футболиста с неаполитанским клубом будет рассчитано до лета 2028 года.

    По данным источника, зарплата Хвичи вырастет с 1 миллиона евро до 2,5 миллиона в год, а с учетом бонусов она может достигать 4 миллионов.

    Отмечается, что в контракт не будет включена сумма отступных.

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    • В текущем сезоне Кварацхелия провел в чемпионате Италии 23 матча, забил 12 мячей и сделал 11 результативных передач.

    Известный портал Transfermarkt оценивает Кварацхелию в 85 миллионов евро.

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