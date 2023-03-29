Кварацхелия договорился с «Наполи» о новом контракте

в ближайшее время продлит контракт с, сообщает Foot Mercato.

Новое соглашение грузинского футболиста с неаполитанским клубом будет рассчитано до лета 2028 года.

По данным источника, зарплата Хвичи вырастет с 1 миллиона евро до 2,5 миллиона в год, а с учетом бонусов она может достигать 4 миллионов.

Отмечается, что в контракт не будет включена сумма отступных.

В текущем сезоне Кварацхелия провел в чемпионате Италии 23 матча, забил 12 мячей и сделал 11 результативных передач.

Известный портал Transfermarkt оценивает Кварацхелию в 85 миллионов евро.