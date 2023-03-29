В тренерский штаб «Торпедо» вошел еще один испанец

Испанецвошел в тренерский штаб московского сообщает пресс-служба клуба.

В «Торпедо» 32-летний специалист будет помогать главному тренеру команды Жозепу Клотету.

У Ферреро есть тренерская лицензия UEFA A. В качестве он игрока выступал за юношеские команды «Барселоны» и «Жироны». Тренерскую карьеру начал в чемпионате Каталонии. Позже занимал должность футбольной академии «Кантера».

Напомним, Клотет будет уже четвертым тренером «Торпедо» в этом сезоне. Ранее команду возглавляли Александр Бородюк, Николай Савичев и Андрей Талалаев.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.