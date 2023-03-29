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    В тренерский штаб «Торпедо» вошел еще один испанец

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    Испанец Берто Лладо Ферреро вошел в тренерский штаб московского «Торпедо», сообщает пресс-служба клуба.

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    В «Торпедо» 32-летний специалист будет помогать главному тренеру команды Жозепу Клотету.

    У Ферреро есть тренерская лицензия UEFA A. В качестве он игрока выступал за юношеские команды «Барселоны» и «Жироны». Тренерскую карьеру начал в чемпионате Каталонии. Позже занимал должность футбольной академии «Кантера».

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    • Напомним, Клотет будет уже четвертым тренером «Торпедо» в этом сезоне. Ранее команду возглавляли Александр Бородюк, Николай Савичев и Андрей Талалаев.

    «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.

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