Германия — Бельгия: счет матча 2:3, обзор голов

В рамках товарищеской встречи сборнаяприняла команду. Матч завершился победой бельгийцев со счетом 3:2.

Лучшим игроком встречи стал Кевин Де Брейне, который оформил два ассиста и забил гол. В первом тайме с его передачи отметились Янник Карраско и Ромелу Лукаку. До перерыва с пенальти разрыв сократил Никлас Фуллкруг.

Гол Де Брейне позволил бельгийцам закрепить успех. Мяч Сержа Гнабри в конце матча не помог немцам избежать поражения.

Товарищеский матч Германия — Бельгия 2:3 (1:2, 1:1) Голы: 0:1 — 6 Карраско, 0:2 — 9 Лукаку, 1:2 — 44, пенальти Фюллькруг, 1:3 — 78 де Брюйне, 2:3 — 87 ГнабриГермания: тер Стеген, Гинтер, Керер, Раум (Гюнтер, 68), Виртц (Джан, 32), Горетцка (Нмеча, 32), Киммих, Вольф (Вагноман, 80), Гнабри, Фюллькруг (Бериша, 80), Вернер (Шаде, 80)Бельгия: Кастельс, Кастань, Вертонген (Салемакерс, 46), Фас, Теате, де Брюйне (Опенда, 80), Карраско (Троссард, 58), Мангаля (Лавиа, 80), Онана, Лукебакио (Бакайоко, 58), Лукаку (де Кетеларе, 68)Предупреждения: Онана (37), Лукаку (43), Нмеча (49)

Это вторая победа Бельгии под руководством Доменико Тедеско. Ранее команда разгромила сборную Швеции в рамках отбора на Евро-2024.