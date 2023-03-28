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    Сборная Бельгии одержала вторую победу подряд при Доменико Тедеско

    Германия — Бельгия: счет матча 2:3, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Германии Футбол Германии Сборная Бельгии
    В рамках товарищеской встречи сборная Германии приняла команду Бельгии. Матч завершился победой бельгийцев со счетом 3:2.

    Доменико Тедеско
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    Доменико Тедеско

    Лучшим игроком встречи стал Кевин Де Брейне, который оформил два ассиста и забил гол. В первом тайме с его передачи отметились Янник Карраско и Ромелу Лукаку. До перерыва с пенальти разрыв сократил Никлас Фуллкруг.

    Гол Де Брейне позволил бельгийцам закрепить успех. Мяч Сержа Гнабри в конце матча не помог немцам избежать поражения.

    Товарищеский матч
    Германия — Бельгия 2:3 (1:2, 1:1)
    Голы: 0:1 — 6 Карраско, 0:2 — 9 Лукаку, 1:2 — 44, пенальти Фюллькруг, 1:3 — 78 де Брюйне, 2:3 — 87 ГнабриГермания: тер Стеген, Гинтер, Керер, Раум (Гюнтер, 68), Виртц (Джан, 32), Горетцка (Нмеча, 32), Киммих, Вольф (Вагноман, 80), Гнабри, Фюллькруг (Бериша, 80), Вернер (Шаде, 80)Бельгия: Кастельс, Кастань, Вертонген (Салемакерс, 46), Фас, Теате, де Брюйне (Опенда, 80), Карраско (Троссард, 58), Мангаля (Лавиа, 80), Онана, Лукебакио (Бакайоко, 58), Лукаку (де Кетеларе, 68)Предупреждения: Онана (37), Лукаку (43), Нмеча (49)

    Это вторая победа Бельгии под руководством Доменико Тедеско. Ранее команда разгромила сборную Швеции в рамках отбора на Евро-2024.

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