Уткин: Не хочу никого поздравлять с победой сборной России

Известный спортивный комментатор и журналистотреагировал на победу сборной России в товарищеском матче против команды Ирака (2:0).

«Не хочу никого поздравлять с победой. Победа дома над Ираком — это нормально. Можно порадоваться тому, что прервана цепь мрачных ничьих — довольно нервной, но победой же.

Поздравить имеет смысл Пиняева. Потому что стать самым молодым автором гола за сборную — ну, это круто. Предыдущий рекорд Сычёва простоял 21 без малого год», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Эта победа стала первой для команды Валерия Карпина в домашних стенах с ноября 2021 года.

Ранее россияне сыграли вничью с командой Ирана (1:1).