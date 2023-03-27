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    Уткин: Не хочу никого поздравлять с победой сборной России

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Ирака
    Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин отреагировал на победу сборной России в товарищеском матче против команды Ирака (2:0).

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «Не хочу никого поздравлять с победой. Победа дома над Ираком — это нормально. Можно порадоваться тому, что прервана цепь мрачных ничьих — довольно нервной, но победой же.

    Поздравить имеет смысл Пиняева. Потому что стать самым молодым автором гола за сборную — ну, это круто. Предыдущий рекорд Сычёва простоял 21 без малого год», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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