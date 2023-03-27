Соболев: Надо чуть‑чуть быстрее все делать с мячом

Нападающий сборной Россииподвел итог матча против национальной команды Ирака (2:0).

«В первом тайме ошибки — это одно. Когда ошибаемся — ничего страшного, но не хочется ошибаться невынужденно, именно из‑за этого проходят контратаки. В принципе первый тайм моментами хорошо провели, моментами плохо.

Почему так? Просто надо чуть‑чуть быстрее все делать с мячом», — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

Эта победа стала первой для команды Валерия Карпина в домашних стенах с ноября 2021 года.

Ранее россияне сыграли вничью с командой Ирана (1:1).