Комличенко: Я бы только дома и играл, прям кайф

Николай Комличенко Фото: globallookpress.com
«Никакой недооценки не было, мы давно не играли дома. Атмосфера супер, соскучились. Я бы только дома и играл, прям кайф.
Команда у Ирака послабее, они сели во втором тайме, а в первом у них еще были выносы на двух нападающих, были атаки.
Иран был посильнее. Для болельщиков и для нас было бы интереснее, мы могли забивать», — цитирует Комличенко «Матч ТВ».
Эта победа стала первой для команды Валерия Карпина в домашних стенах с ноября 2021 года.
Ранее россияне сыграли вничью с командой Ирана (1:1).