Комличенко: Я бы только дома и играл, прям кайф

Нападающий сборной Россииподвел итог товарищеского матча против Ирака (2:0).

«Никакой недооценки не было, мы давно не играли дома. Атмосфера супер, соскучились. Я бы только дома и играл, прям кайф.

Команда у Ирака послабее, они сели во втором тайме, а в первом у них еще были выносы на двух нападающих, были атаки.

Иран был посильнее. Для болельщиков и для нас было бы интереснее, мы могли забивать», — цитирует Комличенко «Матч ТВ».

Эта победа стала первой для команды Валерия Карпина в домашних стенах с ноября 2021 года.

Ранее россияне сыграли вничью с командой Ирана (1:1).