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    Дзаньоло рассказал причины перехода в «Галатасарай»

    Футбол Суперлига Турции Футбол Турции Галатасарай Сборная Италии Футбол Италии
    Полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло рассказал о переходе в турецкий клуб и выразил желание сыграть за сборную Италии.

    Николо Дзаньоло
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    Николо Дзаньоло

    «Никто не знает будущего. Очевидно, что я не могу гарантировать, что останусь в Турции на пять лет, но пока я здесь, я всегда буду стараться изо всех сил. Переход сюда? Мне нужно было регулярно играть.

    Поэтому я поговорил с Сержиу Оливейрой, который был со мной в "Роме", и он сказал, что обстановка в клубе хорошая, а турецкая лига конкурентоспособна.

    Тогда я позвонил тренеру сборной Манчини, и он тоже посоветовал мне уйти, сказав, что со мной всё будет в порядке. И он был прав.

    Для возвращения в сборную мне нужно работать. Я говорил с тренерами, они следят за мной, и когда я буду в порядке, всё произойдёт автоматически. Я хотел бы сыграть в плей-офф Лиги наций.

    Я очень переживаю за национальную сборную, нет ничего прекраснее, чем представлять Италию», — приводит слова Дзаньоло La Gazzetta dello Sport.

  • Дзаньоло стал игроком «Галатасарая»
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    • Напомним, что полузащитник перешел в «Галатасарай» из «Ромы», подписав контракт с турецким клубом до лета 2027 года.

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