Дзаньоло рассказал причины перехода в «Галатасарай»

Полузащитникрассказал о переходе в турецкий клуб и выразил желание сыграть за сборную Италии.

«Никто не знает будущего. Очевидно, что я не могу гарантировать, что останусь в Турции на пять лет, но пока я здесь, я всегда буду стараться изо всех сил. Переход сюда? Мне нужно было регулярно играть.

Поэтому я поговорил с Сержиу Оливейрой, который был со мной в "Роме", и он сказал, что обстановка в клубе хорошая, а турецкая лига конкурентоспособна.

Тогда я позвонил тренеру сборной Манчини, и он тоже посоветовал мне уйти, сказав, что со мной всё будет в порядке. И он был прав.

Для возвращения в сборную мне нужно работать. Я говорил с тренерами, они следят за мной, и когда я буду в порядке, всё произойдёт автоматически. Я хотел бы сыграть в плей-офф Лиги наций.

Я очень переживаю за национальную сборную, нет ничего прекраснее, чем представлять Италию», — приводит слова Дзаньоло La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что полузащитник перешел в «Галатасарай» из «Ромы», подписав контракт с турецким клубом до лета 2027 года.