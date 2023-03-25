Узбекистан — Боливия: счет матча 1:0, обзор гола

Элдор Шомуродов Фото: globallookpress.com
Судьбу противостояния решил точный удар Элдора Шомуродова на 36-й минуте.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Узбекистан — Боливия 1:0
Гол: 1:0 Эльдор Шомуродов (36') Удаление: Jose Sagredo (90 + 5')
В еще одном матче сборная Венесуэлы взяла верх над командой Саудовской Аравии со счетом 2:1.
На голы Джозефа Мартинеса и Саломона Рондона аравийцы ответили точным ударом Салема аль-Давсари.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Саудовская Аравия — Венесуэла 1:2
Голы: 0:1 Josef Martínez (26'), 0:2 Хосе Рондон (34'), 1:2 Слем Аль-Давсари (74')