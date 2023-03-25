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    Гол Шомуродова принес Узбекистану победу над Боливией, Венесуэла одолела Саудовскую Аравию

    Узбекистан — Боливия: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Боливии Сборная Венесуэлы Сборная Саудовской Аравии
    В товарищеском матче с участим национальных команд Узбекистан в родных стенах переиграл Боливию со счетом 1:0.

    Элдор Шомуродов
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    Элдор Шомуродов

    Судьбу противостояния решил точный удар Элдора Шомуродова на 36-й минуте.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Узбекистан — Боливия 1:0
    Гол: 1:0 Эльдор Шомуродов (36') Удаление: Jose Sagredo (90 + 5')

    В еще одном матче сборная Венесуэлы взяла верх над командой Саудовской Аравии со счетом 2:1.

    На голы Джозефа Мартинеса и Саломона Рондона аравийцы ответили точным ударом Салема аль-Давсари.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Саудовская Аравия — Венесуэла 1:2
    Голы: 0:1 Josef Martínez (26'), 0:2 Хосе Рондон (34'), 1:2 Слем Аль-Давсари (74')
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