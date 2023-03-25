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    Санчес заявил, что мог перейти в «Манчестер Сити», но выбрал МЮ

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    Нападающий «Марселя» Алексис Санчес рассказал, что мог перейти в «Манчестер Сити», но выбрал «Манчестер Юнайтед» из-за звонка Жозе Моуринью.

    Алексис Санчес
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    Алексис Санчес

    «Я собирался перейти в "Манчестер Сити". Я разговаривал с Гвардиолой каждый день, и он поздравлял меня с днём ​​рождения. Он был мне как отец в "Барселоне", и он мог снова им стать в "Сити".

    Мы разговаривали каждый день, он присылал мне сообщения. И всё было готово к переходу, "Арсенал" нашёл игрока мне на замену. Но потом Арсен Венгер сказал мне, что я остаюсь, потому что тот футболист отказался переходить.

    Потом мне позвонил Жозе Моуринью и сказал: "Алексис, вот номер семь для тебя". Дело не в деньгах, это знают все. Условия "Юнайтед" и "Сити" были одинаковыми.

    Он сказал мне: "Вот 'семёрка', мы играем в Лиге чемпионов и собираемся дать тебе важную роль". Я захотел перейти, но помнил о договорённости с Гвардиолой.

    Тогда я сказал себе, что стану первым чилийцем, сыгравшим за "Манчестер Юнайтед". Под седьмым номером играли Кантона, Бекхэм, Роналду, а теперь он будет у чилийца, это стало мечтой.

    Я не жалею, что перешёл в "Юнайтед", всё случается по какой-то причине. Да, я хотел бы перейти в "Сити". Мы бы уже выиграли Лигу чемпионов. Я бы мог что-то сделать в финале», — приводит слова Санчеса 90min.

    Санчес перешел в стан «красных дьяволов» в 2018 году, но провел в клубе всего полтора сезона. В сезоне 2018/2019 форвард провел 20 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, забил гол и сделал 3 голевые передачи.

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